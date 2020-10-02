Аваков о деле Маркива: Итальянская Фемида не смогла гарантировать качественный перевод и при этом вынесла суровый приговор

02.10.2020, 6:31, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подверг критике качество перевода во время судебного процесса по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом он заявил “Радіо Свобода” в Милане после заседания апелляционного суда, который рассматривает жалобу адвокатов украинца на вердикт суда первой инстанции.

“Мы услышали, что прокурор выразил недовольство качеством перевода во время суда предыдущей инстанции. Если это так, то это возмутительный факт. То есть итальянская Фемида не смогла гарантировать качественный перевод и при этом вынесла суровый приговор. Тогда они должны отменить решение суда первой инстанции и выпустить Виталия на свободу”, – сказал Аваков.

1 октября суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу “Мы убили итальянского репортера”. В другом варианте этих слов нет. Теперь весь разговор будет переведен заново при участии переводчика-консультанта, которого предоставит защита нацгвардейца.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на осень. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива.