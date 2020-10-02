ЕС расширил санкции против РФ, в Луганской области бушуют лесные пожары. Главное за день

02.10.2020, 6:31, Новости дня

Пожары в Луганской области

По состоянию на вечер 1 октября число погибших в результате массовых пожаров в Луганской области достигло 11. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” приостановил работу.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области. Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров.

Очередной коронавирусный рекорд в Украине

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции: за прошлые сутки заразилось еще 4069 человек. Общее количество заболевших превысило 213 тыс., умерло 4193 пациента, 94 443 выздоровели.

В ВОЗ прогнозируют, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

С 5 октября в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. В “красную” зону попали Канев Черкасской области и Тернополь.

ЕС расширил санкции против РФ

Совет Европейского союза дополнил санкционный список в отношении лиц и организаций, виновных в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

Павловский указал на Мангера

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский 1 октября заявил на судебном заседании, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер является заказчиком ее убийства.

Заседание по делу Маркива

1 октября в Милане состоялось второе заседание апелляционного суда, который рассматривает жалобу адвокатов бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива на приговор суда первой инстанции. Суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу: “Мы убили итальянского репортера”. В другом варианте этих слов нет. Теперь весь разговор будет переведен заново при участии переводчика-консультанта, которого предоставит защита нацгвардейца.