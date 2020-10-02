“Человек подошел с ручкой брать автограф”. Саакашвили рассказал, как на него “нападали”

02.10.2020, 6:31, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” 1 октября прокомментировал информацию о якобы нападении на себя.

“Ничего не было, это разнесли [слухи]… Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а на другой день сказали, что он нападал… Мало ли что придумают”, – сказал Саакашвили.

1 октября издание “Страна” показало запись камеры киевского ресторана Fabius. Видно, как неизвестный мужчина подходит к Саакашвили, а затем общается с его охраной. По сведениям издания, в руках у этого человека была заточка.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж опровергла информацию о нападении на политика.