Россия и Китай не поддерживают усилия США по ядерному разоружению

02.10.2020, 6:05, Новости дня

Усилия по сдерживанию потенциальной гонки ядерных вооружений и размещения оружия в космическом пространстве будут одним из главных пунктов повестки дня для Соединенных Штатов на предстоящей встрече Организации Объединенных Наций по разоружению. Заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения, пройдет в рамках предстоящей сессии ГА ООН в Нью-Йорке, которая продлится с 6 октября по 6 ноября.

На протяжении последних десяти лет Соединенные Штаты пытались уменьшить потребность в ядерном оружии в рамках своей стратегической доктрины.

Посол США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд говорит, что эти усилия не были поддержаны Россией и Китаем. Если так будет продолжаться, говорит Вуд, США придется противостоять этим двум гигантским авторитарным державам с претензиями на мировое господство, и дать им ответ.

«Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать – усадить за стол переговоров не только Россию, но и Китай, провести трехсторонние переговоры по вооружениям, причем не только в отношении стратегического, но и с нестратегического ядерного оружия, новых систем, которые разрабатывает Россия, потому что мы думаем, что в будущем (при ведении переговоров) надо двигаться в этом направлении», – сказал дипломат.

По словам Вуда, Россия и Китай наращивают свой ядерный потенциал, и Соединенным Штатам придется на это реагировать. Китай, являющийся третьей по величине ядерной державой в мире, как ожидается, удвоит свою программу в течение следующего десятилетия.

Еще одной проблемой, вызывающей обеспокоенность США, является потенциальное размещение Россией и Китаем оружия в космическом и киберпространствах. Москва и Пекин представили на Конференцию по разоружению совместный проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). По словам Роберта Вуда, Вашингтон выступает против заключения этого соглашения, поскольку проверить выполнение подобного договора невозможно.

«Я думаю, что для Китая и России, продвигающих ДПРОК, это не более чем пропаганда. Я не думаю, что они заинтересованы в соблюдении или реализации ДПРОК… Это действительно серьезная угроза не только образу жизни Соединенных Штатов, но и образу жизни других стран», – сказал он.

Вуд добавил, что Россия и Китай продолжают разрабатывать противоспутниковые системы, которые угрожают мирному коммерческому использованию космического пространства, а также многим повседневным работам, от которых зависят государства во всем мире. Вуд призвал Россию и Китай вместе с США и другими странами выработать определенные нормы и правила, с которыми смогут согласиться все заинтересованные стороны.