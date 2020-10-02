 

Трамп велел мешать проектам РФ в МВФ

02.10.2020, 5:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о мерах против стран, которые, по мнению Вашингтона, прикладывают недостаточно усилий в борьбе с торговлей людьми.

В частности, в список таких стран включены Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба и КНДР, передает ТАСС.

Им в 2021 финансовом году (начался 1 октября) Трамп велел не предоставлять «негуманитарную, не связанную с торговлей помощь». Также представителям США в МВФ и многосторонних банках приказано голосовать против проектов, в рамках которых средства получат власти России, Китая, Кубы, КНДР, Ирана, Сирии и еще нескольких стран.

Отмечается, что ограничительные меры не касаются «гуманитарного содействия, помощи, связанной с торговлей, помощи в целях развития, которая непосредственно направлена на удовлетворение основных потребностей человека, не администрируется властями этих стран и не приносит пользы» руководству указанных в документе государств. 

«Частичные исключения» касаются борьбы с коронавирусом и вирусом Эбола, а также проектов, которые способствуют утверждению «минимальных стандартов искоренения торговли людьми».

Напомним, РФ уже несколько лет включается Вашингтоном в соответствующие списки. Москва в ответ заявляла, что «гуманитарно-правочеловеческая» суть документа растворена в лозунгах и ярлыках, столь, видимо, нужных в Вашингтоне». РФ требовала от США не манипулировать фактами в угоду политике.



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