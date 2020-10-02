 

Медведь напал на дрессировщика и его сына в Подмосковье

02.10.2020, 5:18, Новости дня

В цирке в Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребенка, информирует ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел в «Реутов-парке», передает РИА «Новости».

В СК сообщили, что «поступила информация о нападении медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына». Организована доследственная проверка.

Нападение произошло за кулисами, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий рассказала, что «медведя вели в клетку после выступления, отец и сын – оба дрессировщики». Зверь был в наморднике, но «стащил» его лапой, «прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову». Мужчина «отогнал медведя от сына, при этом получил царапины на руках».

В больнице «раны мальчику зашили», его «жизни и здоровью ничего не угрожает», сказала Врадий.

Ребенку 10 лет.

В августе  два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Сообщалось, что хозяева мини-зоопарка содержали медведей в очень плохих условиях, за хищниками почти никто не следил.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

14.08 / В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

09.07 / Коронавирус становится более опасным, но не сильно – украинский академик

25.06 / Космонавт предложил новый термин для выхода туристов за пределы МКС

08.07 / Лесные пожары в Луганской области признали ЧП регионального уровня, одно из дел против Порошенко закрыли. Главное за день

14.08 / Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

20.08 / На президента Ливана подали в суд из-за взрыва в Бейруте

27.09 / Эксперт: Посадка Ан-26 на одном двигателе – штатная ситуация. Но отказ двигателя на малой высоте опасен

07.09 / BMW M8 Gran Coupe First Edition заметили в Испании

09.08 / Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска