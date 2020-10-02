Медведь напал на дрессировщика и его сына в Подмосковье

02.10.2020, 5:18, Новости дня

В цирке в Реутове медведь напал на дрессировщика и его ребенка, информирует ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел в «Реутов-парке», передает РИА «Новости».

В СК сообщили, что «поступила информация о нападении медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына». Организована доследственная проверка.

Нападение произошло за кулисами, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий рассказала, что «медведя вели в клетку после выступления, отец и сын – оба дрессировщики». Зверь был в наморднике, но «стащил» его лапой, «прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову». Мужчина «отогнал медведя от сына, при этом получил царапины на руках».

В больнице «раны мальчику зашили», его «жизни и здоровью ничего не угрожает», сказала Врадий.

Ребенку 10 лет.

В августе два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Сообщалось, что хозяева мини-зоопарка содержали медведей в очень плохих условиях, за хищниками почти никто не следил.