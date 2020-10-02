 

Ярошенко передумали переводить в другую тюрьму в США

02.10.2020, 4:35, Новости дня

В США решили не переводить российского летчика Константина Ярошенко из тюрьмы Данбери в другую тюрьму, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Тарасов сообщил, что «Константина не будут переводить в другую тюрьму», Ярошенко остается «на изоляции, в карантине», передает ТАСС.

Ярошенко возили в больницу около двух недель назад на обследование, после чего водворили опять в карантин, передает РИА «Новости».

«Если его переводят в другую тюрьму, то почему тогда продолжают держать в карантине? Этому нет четкого объяснения», – сказал Тарасов.

Он заявил, что Ярошенко «не выпускают из камеры на ежедневной основе, то есть он выходит только один раз в три дня, чтобы помыться и позвонить».

Как отметил Тарасов, «обычно, если переводят в другую тюрьму, то держат десять дней – две недели», но не месяц.

«Условия в режиме изоляции (в Данбери) очень плохие», – сообщил адвокат.

Россиянин находится в карантине со 2 сентября.

Напомним, Тарасов собщал, что Ярошенко захотели перевести в частную тюрьму.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.



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