 

Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России

02.10.2020, 4:35, Новости дня

ЕС должен «обозначить красные линии» для РФ и Турции, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, ЕС необходимо «вести эффективный стратегический диалог» с Москвой и Анкарой, «принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств».

Он призвал «твердо обозначить красные линии», передает ТАСС.

«Необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», – сказал Макрон.

Напомним, французский публицист русского происхождения Дмитрий де Кошко сообщил газете ВЗГЛЯД, что Макрон хочет позиционировать себя в качестве лидера Европы, который может диктовать РФ условия.

Эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что «положение Франции не позволяет ей что-то требовать от России», хотя в Европе «сейчас сложился такой расклад сил, при котором Франция де-факто является лидером Евросоюза».



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