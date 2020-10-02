 

Помпео ушел от ответа на вопрос о признании Тихановской президентом Белоруссии

02.10.2020, 4:35, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео не стал отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США возможность признания Светланы Тихановской президентом Белоруссии.

По его словам, «работа все еще продолжается», передает ТАСС со ссылкой на Fox News

Помпео отметил, что «Великобритания и Канада ввели санкции, и за ними, возможно, последует ЕС». США же «продолжают оценивать инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требуют белорусы не только в Минске, но и по всей стране».

Госсекретарь сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «сам себя привел к присяге», это «не имеет никакого смысла», передает РИА «Новости».

Его спросили, какие шаги США собираются предпринять в связи с ситуацией в Белоруссии, чтобы «не спровоцировать зеленых человечков», то есть российских военных. Помпео ответил: «Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе». 

«Мы знаем, чего хочет народ Белоруссии», – сообщил глава Госдепа.

По его словам, жители Белоруссии «хотят изменений, хотят свободы, хотят пойти по пути, по которому их не вел президент Лукашенко». США намерены «поддерживать их и пытаться оказывать помощь», используя дипломатические возможности.

Напомним, США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.



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