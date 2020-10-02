Bloomberg – Пакистан закупит у России зерно для борьбы с инфляцией

02.10.2020, 3:45, Новости дня

Исламабад планирует приобрести у Москвы порядка 200 тыс. тонн пшеницы, пишет Bloomberg со ссылкой на официального представителя пакистанских властей. По словам издания, с помощью покупки зерна правительство Имрана Хана планирует сдержать рост цен на продовольствие.



Reuters

Пакистан планирует приобрести у РФ порядка 200 тыс. тонн пшеницы. Эта закупка — часть плана премьер-министра Имрана Хана взять под контроль инфляцию с помощью увеличения поставок товаров первой необходимости, пишет Bloomberg.

Исламабад скоро подпишет меморандум о взаимопонимании с Москвой по поставкам зерна на межправительственной основе, сообщил изданию по телефону представитель пакистанских властей Имтиаз Али Гопанг. По его словам, российская пшеница, вероятнее всего, прибудет в страну к декабрю, после того как федеральный кабинет одобрит предложение.

По данным ООН, в последний раз Пакистан покупал зерно в РФ в 2014 году. Исламабад также планирует импортировать 1,5 миллионов тонн пшеницы через государственную торговую корпорацию. При этом более миллиона тонн зерна ввезёт частный сектор, отметил Гопанг.

По мнению издания, присутствие Пакистана на глобальном рынке будет способствовать дальнейшему росту мировых цен на пшеницу, которые в среду поднялись на 1,3%. В целом в этом году фьючерсы выросли более чем на 13%, обращает внимание Bloomberg.

Администрация Хана пытается стимулировать экономический рост за счёт смягчения денежно-кредитной политики и стимулирования строительства. Она также прилагает усилия по контролю над инфляцией, облегчая импорт основных товаров, таких как пшеница и сахар.

Цена на продовольствие в стране выросла на 12,9% по сравнению с августом прошлого года.

Тем не менее в октябре стоимость пшеничной муки начнёт снижаться. Ведь в это время в Пакистан прибудут четыре корабля с зерном, импортированным Trading Corp, заявил Гопанг.

В этом году Пакистан, восьмой по величине производитель пшеницы в мире, уже импортировал около 430 тыс. тонн, чтобы накопить стратегические запасы зерна и восполнить дефицит в 1,5 миллионов тонн, частично вызванный повреждением посевов после проливных дождей. Частные импортёры забронировали 1,09 миллионов тонн пшеницы, которые до начала 2021-го будут доставлены 18 судами, поясняет Bloomberg.