Трамп обещал вернуть в кодекс «морских котиков» слова «мужчина» и «братство»

02.10.2020, 2:20, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп обещал отменить гендерно нейтральное редактирование кодекса принципов «морских котиков».

Кодекс опубликован на сайте Командования специальных операций ВМС США (SWCC). В сентябре СМИ сообщили, что кодекс отредактировали, заменив слово «братство» на «группу морских воинов», а выражение «обычные мужчины с необычными желаниями» – на «обычные граждане с необычными желаниями».

Трамп заявил, что «немедленно отменит этот смехотворный приказ», передает РИА «Новости».

В SWCC поясняли, что старый текст кодекса составляли до того, как в морской спецназ США начали принимать женщин.

В 2018 году Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендер не могут служить в американской армии.