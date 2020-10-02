Трамп обещал вернуть в кодекс «морских котиков» слова «мужчина» и «братство»
02.10.2020, 2:20, Новости дня
Глава американского государства Дональд Трамп обещал отменить гендерно нейтральное редактирование кодекса принципов «морских котиков».
Кодекс опубликован на сайте Командования специальных операций ВМС США (SWCC). В сентябре СМИ сообщили, что кодекс отредактировали, заменив слово «братство» на «группу морских воинов», а выражение «обычные мужчины с необычными желаниями» – на «обычные граждане с необычными желаниями».
Трамп заявил, что «немедленно отменит этот смехотворный приказ», передает РИА «Новости».
В SWCC поясняли, что старый текст кодекса составляли до того, как в морской спецназ США начали принимать женщин.
В 2018 году Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендер не могут служить в американской армии.
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