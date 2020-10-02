С начала оккупации Крыма в армию РФ незаконно призвали около 25 тыс. человек – МИД Украины

02.10.2020, 2:05, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с призывом в армию жителей временно оккупированного Крыма. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что согласно международному праву, государству-оккупанту запрещено принуждать жителей служить в вооруженных силах.

“Российская Федерация нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в вооруженные силы РФ, преследуя в уголовном порядке лиц, отказывающихся от такой службы, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания COVID-19”, – говорится в заявлении.

Ведомство заявило, что с начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, незаконно призвав в армию около 25 тыс. человек.

“РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта. Призываем мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины”, – подчеркнули в МИД.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.