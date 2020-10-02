В Харькове дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш пилота отказались принять в школу. Директора отстранили

02.10.2020, 2:05, Новости дня

Супруга погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом пилота Алексея Остапенко Елена заявила, что директор школы в Харькове отказалась взять на обучение их дочь. Об этом 1 октября сообщил Obozrevatel.

По информации издания, до крушения самолета семья проживала в Чугуеве Харьковской области, где мужчина проходил службу. После его смерти супруга Елена с дочерью Лизой, которая учится во втором классе, переехали в Харьков к ее родителям.

“Недалеко от нас в Харькове находится гимназия “Образование”. Нам только одну остановку нужно подъехать. В Чугуеве Лиза тоже училась в учебно-воспитательном комплексе. Мы с Алексеем пытались дать дочери лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за рубежом”, – рассказала Остапенко.

По словам женщины, директор школы “Образование” отказалась принимать ее дочь в школу.

“Директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочери. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала. Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО”, – добавила супруга погибшего.

Директор гимназии Татьяна Кучеренко отрицает слова Остапенко.

“Что? Какие колени? Что вы говорите?! Я за свои слова отвечаю! Пришла мама, я ей объяснила, что у меня только один класс на параллели, и там 31 ученик. У меня технически нет возможности принять. Нам даже старую мебель неоткуда взять. у нас рядом есть другие школы, могут туда. по словам мамы, в Минобороны ей объяснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. и только после этого – любых детей. Но у нас классы переполнены. Ни о каких коленях я не говорила, это фантазии мамы”, – говорит директор.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер прокомментировал ситуацию, отметив, что врио министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. По его словам, отказ в праве на образование вблизи дома недопустим.

Кучер отметил, что ребенку уже нашли другую школу.

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.