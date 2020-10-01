 

Армения обвинила Азербайджан в целенаправленных атаках на жителей Карабаха

01.10.2020, 19:48, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана совершают целенаправленные атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

«Азербайджан целенаправленно атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, из-за чего есть человеческие жертвы и материальные разрушения», – передает ее слова ТАСС.

Нагдалян привела в пример обстрелы армянских и иностранных журналистов. Она заявила, что «Азербайджан атаковал журналистов после того», как МИД Армении сообщил о примерно 200 репортерах, работающих в Карабахе.

Кроме того, пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян сообщила, что ВС Азербайджана обстреляли дорогу на территории Армении, расположенную вблизи ведущей в Карабах автотрассы Варденис-Мартакерт.

«Противник нанес артиллерийский удар по автодороге Варденис-Сотк в Армении», – передает ее сообщение РИА «Новости».

Информации о пострадавших нет.

Ранее минобороны Азербайджана заявило, что подразделения азербайджанской армии ночью нанесли артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.



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