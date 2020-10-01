Жеребьевка Лиги чемпионов. “Шахтер” и “Динамо” узнали соперников

01.10.2020, 19:35, Новости дня

Донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо” 1 октября узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в Женеве, ее транслировал сайт УЕФА.

“Шахтер” сеялся из второй корзины, “Динамо” – из третьей.

“Горняки” попали в группу В; соперниками чемпионов Украины стали “Реал” (Мадрид, Испания), “Интер” (Милан, Италия) и “Боруссия” (Менхенгладбах, Германия).

Динамовцы будут играть в группе G против “Ювентуса” (Турин, Италия), “Барселоны” (Испания) и “Ференцвароша” (Будапешт, Венгрия).

Групповая стадия стартует 20 октября. Полный календарь матчей будет утвержден 2 октября.

В последний раз две украинские команды были представлены на групповой стадии самого престижного европейского кубкового турнира в 2015 году.