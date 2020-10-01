 

ЕС расширил санкции против участников строительства Керченского моста

01.10.2020, 19:35, Новости дня

Совет Европейского союза дополнил санкционный список в отношении лиц и организаций, виновных в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста. Сведения об этом опубликованы 1 октября в официальном журнале ЕС.

В обновленный санкционный список вошли генеральный директор компании “Гранд Сервис Экспресс” (оператора железнодорожных перевозок в оккупированный Крым) Александр Ганов и заместитель генерального директора компании “Стройгазмонтаж” Леонид Рыженькин.

Среди фирм, попавших под санкции, – “Ленпромтранспроект”, “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск”, Крымская железная дорога, “Крымская первая страховая компания”.

Расширение санкций послы ЕС одобрили 28 сентября.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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