Захарова заявила о превращении Украины в «полицейское государство»
01.10.2020, 17:08, Новости дня
Украина намеревается построить полицейское государство, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя решение Киева ставить на учет украинских пользователей российских соцсетей.
«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее просто назвать невозможно. При этом киевскими властями беззастенчиво декларируется приверженность европейским ценностям и принципам», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Москва призывает международные правозащитные институты, структуры перестать молчать о нарушениях прав человека на Украине.
Ранее замсекретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы российской сети «ВКонтакте» на Украине в канун местных выборов «угрожает безопасности» страны, а также сообщил, что украинских пользователей соцсети будут ставить на учет.
В начале сентября на Украине решили заблокировать мобильное приложение «ВКонтакте».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Соединенные Штаты будут помогать Киеву репрессировать пользователей российской соцсети.
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