 

На Украине предложили закупить вакцину от COVID у России

01.10.2020, 15:31, Новости дня

На Украине предложили закупить у РФ вакцину от коронавирусной инфекции, с соответствующей инициативой выступил глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства», – приводятся слова Медведчука на сайте ОПЗЖ.

Он добавил, что украинское руководство вместо закупок вакцины «строит воздушные замки», ведет переговоры о закупках пока еще не созданной западной вакцины и тратит деньги из «коронавирусного фонда» на строительство дорог.

«Во власти действительно считают, что строительство дорог в период разгара эпидемии и при растущем количестве заболевших – это настолько насущный вопрос?» – отметил Медведчук.

В мае глава украинского минздрава Виктор Ляшко признал, что украинские ученые не ведут разработку вакцины от коронавируса, так как у них нет необходимых для этого лабораторий.

Вместе с тем в сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев откажется от разработанной в РФ вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США.

До этого власти Украины пообещали вакцину только 20% населения.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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