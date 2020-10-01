 

Литва призвала ЕС готовиться к «периоду после Лукашенко»

01.10.2020, 15:31, Новости дня

Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС.

«Мы должны разработать меры для поддержки народа Белоруссии в период после Лукашенко. Мы должны убедить белорусов, что мы готовы помогать им, поддерживать экономику, расширить доступ на европейский рынок, облегчить доступ к кредитованию, упростить визовый режим», – передает его слова ТАСС.

Науседа считает недопустимым «вмешательство РФ и третьих стран» в ситуацию в Белоруссии.

Глава Литвы выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите «наконец смогут ввести санкции в отношении Белоруссии».

Напомним, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам». После этого стало известно о намерении Макрона встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В прошлую субботу появились сведения, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» Тихановской.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тайной инаугурации Лукашенко, а также объясняла, почему Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном.



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