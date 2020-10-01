“Умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз, снова умываюсь. Боли нет, но ты знаешь, что умираешь”. Навальный рассказал, что чувствовал в самолете

01.10.2020, 15:25, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что, когда яд “Новичок” начал действовать, он не чувствовал боли, но понимал, что умирает. Об этом он сказал в первом после отравления интервью, которое дал журналу Der Spiegel.

По словам политика, в начале полета из Томска 20 августа он чувствовал себя хорошо и думал о том, что будет делать после прибытия в Москву. Но затем выступил холодный пот, он не мог ни на чем сконцентрироваться.

Навальный вышел в туалет, где ему стало совсем плохо.

“Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас”, – вспоминает политик.

Он вышел в салон и сказал бортпроводнику, что его отравили, после чего лег на пол.

“Бортпроводник смотрит на меня с изумлением и легкой улыбкой. Спрашивает: “Отравили?”, – наверное, думая, что мне подали протухшую курицу. Последнее, что я слышу, уже на полу: “Есть проблемы с сердцем?” Но у меня нет болей в сердце. Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Голоса становятся тише, а женский голос кричит: “Не теряй сознание!” Потом все кончается. Я знаю, что мертв. Только позже выяснится, что я ошибался”, – рассказал Навальный.

Он сравнил действие “Новичка” с DDOS-атакой: “Это такая перегрузка, которая тебя убивает”.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники “Шарите”.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что процесс реабилитации в Германии займет “много времени”: “Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель”.

В интервью Der Spiegel Навальный сказал, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.