Навальный опубликовал подборку высказываний российских чиновников о его отравлении

01.10.2020, 15:25, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный 1 октября в Twitter опубликовал подборку версий, который озвучивались в России после покушения на его жизнь.

“Хорошо. Выглядит как шутка, но это реальная подборка высказываний чиновников и официальных лиц”, – написал Навальный.

В табличке, разделенной на три части, представлены версии Кремля, Фонда борьбы с коррупцией и команды Навального, а также Германии, Евросоюза и Организации по запрещению химического оружия.

В первой колонке представлены варианты: ничего не произошло, Навальный перепил самогона, Навальный сидел на диете, у Навального гипогликемия, у Навального гипергликемия. Также среди версий Кремля – панкреатит, отравление политика в Германии и симулирование комы. В конце колонки указано: текст дописывается.

Хорошо. Выглядит как шутка, но это реальная подборка высказываний чиновников и официальных лиц pic.twitter.com/Wz8h8XX2kZ

— Alexey Navalny (@navalny) October 1, 2020

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники “Шарите”.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет “много времени”: “Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель”.