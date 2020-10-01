 

В Соединенных Штатах создали самого маленького в мире робота

01.10.2020, 15:10, Новости дня

В Корнеллском университете (США) представили новую разработку, способную совершить переворот в медицине. Речь идет о роботе, которого даже невозможно увидеть без увеличительного стекла.

Устройство в диаметре меньше, чем человеческий волос. В этом и состоит его преимущество, утверждают разработчики. Робот предназначен для введения в кровеносную систему человеческого организма. На него можно установить специальные микрочипы, благодаря которым можно лечить самые опасные болезни, в том числе и рак.

Микрочипы, о которых идет речь, существуют уже давно. До сих пор проблемой было обеспечить их управляемое передвижение внутри организма. Ее-то и решает новый робот, у которого имеются «ножки».



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