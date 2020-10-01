 

США сократят число принимаемых беженцев

01.10.2020, 14:55, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что в ближайший год США примут рекордно низкое число беженцев, несмотря на рост числа перемещенных лиц во всем мире.

Максимальное число беженцев, которые могут быть допущены в страну в ближайшие 12 месяцев, если не произойдет смены администрации, составит 15 тысяч.

Это меньше 18 тысяч в прошлом году и значительно ниже более 100 тысяч, которые принимались при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Поясняя предлагаемые новые цифры, которые должны быть официально утверждены Белым домом, Госдепартамент заявил, что США хотят помогать перемещенным лицам «как можно ближе к их домам», пока они не смогут вернуться.



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