 

ВОЗ прогнозирует до 9 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно в Украине

01.10.2020, 11:05, Новости дня

До конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7-9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, прогнозирует глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. 

“В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе”, – сказал Хабихт в интервью Общественному, которое опубликовали 1 октября. 

Глава офиса ВОЗ в Украине отметил, что аналогичная динами наблюдается во всех странах. 

“Ведь болезнь пока не искоренили. В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в сообществах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения, к которому идет много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки и также видим, что каждый третий – не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия”, – пояснил он. 

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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