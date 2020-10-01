 

В Китае показали кабриолет Songsan SS Dolphin

01.10.2020, 10:50, Новости дня

Songsan Motors продемонстрировали уникальный кабриолет в стиле ретро под названием SS Dolphin.

Автомобиль по внешнему виду практически идентичен тому, как выглядел ранее спортивный экземпляр Corvette C1 1958 года выпуска. Кабриолет получил хромированную решетку радиатора, а также современную светодиодную оптику. Разработчики оснастили модель жесткой крыше, которая обладает легким механизмом складывания. Также указывается, что в салоне предусмотрели цифровую приборную панель, а также парящий экран мультимедийного комплекса.

Среди новшеств здесь также следует отметить гибридную установку, которая имеет 1,5-литровый бензиновый агрегат и электрический двигатель. При таких параметрах разгон до сотни достигается за 4,9 секунд. Запас хода на электротяге равен 100 км. Цена новинки составит около 590 тысяч юаней.



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