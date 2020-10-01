 

Новый кроссовер BMW X2 получил в РФ молодежную спецверсию

01.10.2020, 10:50, Новости дня

Немецкая компания BMW подготовила уникальную версию компактного кроссовера BMW X2 для молодой части автолюбителей.

В частности, в названии кроссовера появилась приставка М Mesh Edition, свидетельствующая о примененных изменениях. Автомобиль сможет похвастаться стильной радиаторной решеткой, яркими колесными дисками, черными глянцевыми оттенками на кузове. В салоне паркетника М Mesh Edition установили спортивные кожаные кресла с комбинированием алькантарой. Среди новшеств также называют увеличенный дисплей мультимедийного центра, проекционный экран, также накладки на педали.

В продажу выйдет версия М Mesh Edition с шестью видами силовых агрегатов. Покупатели смогут приобрести паркетник с бензиновыми двигателями на 136 и 178 л.с. мощности, а также с дизельными моторами на  150-231 л.с. мощности. Старт продаж в РФ состоится к следующему месяцу.



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