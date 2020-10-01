 

МЧС РФ ответило на претензии Турции к тушению пожаров в Анталье

01.10.2020, 10:08, Новости дня

Самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в турецкой Анталье, не относятся к МЧС России, сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолеты-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ не принимают участия в тушении пожаров в Турции», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Ранее в четверг Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство жителей Турции в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

Отметим, что два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турции. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии Министерства промышленности и торговли, МЧС и при поддержке представительства госкорпорации «Ростех» в Анкаре.



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