Белорусскую баскетболистку Елену Левченко приговорили к 15 суткам ареста

01.10.2020, 8:30, Новости дня

Минский суд в среду приговорил белорусскую баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за участие в акциях протеста против Александра Лукашенко.

Левченко, игрок женской национальной сборной и победитель чемпионатов в составе российской, литовской и польской лиг, является одним из основателей движения спортсменов, выступающих за новые президентские выборы.

Спортсменку задержали в среду утром в аэропорту Минска, когда она собиралась вылететь на плановое лечение за границу.

За время протестов власти арестовали тысячи людей, а все основные лидеры оппозиции либо находятся в тюрьме, либо были вынуждены уехать за границу.

Белорусский фонд спортивной солидарности в среду призвал спортсменов бойкотировать соревнования после ареста Левченко, а минский гандбольный клуб «Витязь» в знак протеста отказался проводить запланированный матч в рамках чемпионата Беларуси.