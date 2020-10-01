 

Белорусскую баскетболистку Елену Левченко приговорили к 15 суткам ареста

01.10.2020, 8:30, Новости дня

Минский суд в среду приговорил белорусскую баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за участие в акциях протеста против Александра Лукашенко.

Левченко, игрок женской национальной сборной и победитель чемпионатов в составе российской, литовской и польской лиг, является одним из основателей движения спортсменов, выступающих за новые президентские выборы.

Спортсменку задержали в среду утром в аэропорту Минска, когда она собиралась вылететь на плановое лечение за границу.

За время протестов власти арестовали тысячи людей, а все основные лидеры оппозиции либо находятся в тюрьме, либо были вынуждены уехать за границу.

Белорусский фонд спортивной солидарности в среду призвал спортсменов бойкотировать соревнования после ареста Левченко, а минский гандбольный клуб «Витязь» в знак протеста отказался проводить запланированный матч в рамках чемпионата Беларуси.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / В мире от COVID-19 умерло более миллиона человек

06.07 / Убийство популярного певца в Эфиопии привело к массовым протестам, более 160 погибших

11.09 / Суд обязал Офис генпрокурора Украины открыть дело по заявлению Жвании о государственном перевороте

23.07 / Мэры американских городов призвали к выводу федеральных силовиков

25.06 / ОСК заключила новый контракт с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

20.07 / Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

07.08 / В Украине установлен абсолютный эпидемический антирекорд, в Индии произошла авиакатастрофа. Главное за день

03.07 / Названо новое опасное свойство коронавируса

27.09 / Власти Карабаха объявили военное положение

28.08 / Голубев принял участие в церемонии захоронения останков солдат ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска