В Великобритании оценили боеспособность армии России

01.10.2020, 8:08, Новости дня

Вооруженные силы РФ к настоящему времени находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

В докладе под названием «Модернизация российских вооруженных сил: оценка» говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной, передает РИА «Новости». В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», – пишут авторы доклада, указывая, что текущая модернизация армии началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Напомним, в мае министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса в настоящее время задействованы на 72%.