Космонавты пожаловались на плохой сон в «протекающем» российском модуле на МКС

01.10.2020, 7:48, Новости дня

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сообщили в подмосковный центр управления полетами, что плохо спали этой ночью в «протекающем» модуле «Звезда», информирует НАСА.

Вчера в «Звезде» проводился поиск места утечки воздуха, потребовавший отключения ряда систем модуля. После подъема Иванишин и Вагнер пожаловались специалисту центра на то, что отдыхать ночью в каютах модуля «Звезда», где они всегда спят, было некомфортно, передает РИА «Новости».

Тем временем подмосковный центр управления полетами попросил экипаж проверить герметичность одного из отсеков «протекающего» российского модуля «Звезда».

Специалист центра сообщил российским космонавтам о необходимости закрыть переходные люки для проверки герметичности промежуточной камеры модуля «Звезда», находящейся между рабочим отсеком модуля и грузовым кораблем «Прогресс МС-14».

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха.

Местно утечки не могли обнаружить несколько дней.

Сообщалось, что утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей. Также высказывались предположения, что утечка могла происходить во время включения американской служебной аппаратуры. В Роскосмосе сообщили, что утечка воздуха не угрожает экипажу МКС.