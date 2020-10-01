 

Космонавты пожаловались на плохой сон в «протекающем» российском модуле на МКС

01.10.2020, 7:48, Новости дня

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сообщили в подмосковный центр управления полетами, что плохо спали этой ночью в «протекающем» модуле «Звезда», информирует НАСА.

Вчера в «Звезде» проводился поиск места утечки воздуха, потребовавший отключения ряда систем модуля. После подъема Иванишин и Вагнер пожаловались специалисту центра на то, что отдыхать ночью в каютах модуля «Звезда», где они всегда спят, было некомфортно, передает РИА «Новости».

Тем временем подмосковный центр управления полетами попросил экипаж проверить герметичность одного из отсеков «протекающего» российского модуля «Звезда».

Специалист центра сообщил российским космонавтам о необходимости закрыть переходные люки для проверки герметичности промежуточной камеры модуля «Звезда», находящейся между рабочим отсеком модуля и грузовым кораблем «Прогресс МС-14».

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха.

Местно утечки не могли обнаружить несколько дней. 

Сообщалось, что утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей. Также высказывались предположения, что утечка могла происходить во время включения американской служебной аппаратуры. В Роскосмосе сообщили, что утечка воздуха не угрожает экипажу МКС. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Истребители США перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа

30.07 / Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку – 2»

05.09 / Вероника Цепкало – Шуфричу: Если вы так ратуете за Лукашенко, забирайте его себе в Украину

16.07 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

06.07 / Решетку мультиферроика изменило добавление титана

05.07 / Яценюк отреагировал на информацию о своем назначении главой НБУ

30.06 / В Японии начались испытания вакцины от коронавируса на людях

03.09 / Додон захотел привиться от коронавируса во время визита в Россию

18.08 / Первая встреча координационного совета для передачи власти в Беларуси пройдет 18 августа

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска