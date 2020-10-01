США ввели новые санкции в отношении правительства Сирии
01.10.2020, 6:25, Новости дня
США ввели санкции в отношении 13 организаций и шестерых человек в рамках продолжающейся кампании по оказанию экономического давления на правительство сирийского президента Башара Асада.
Министерство финансов США заявило в среду, что в черный список внесены глава Центрального банка Сирии, руководитель сирийского Главного разведывательного управления и сирийский бизнесмен, который предположительно связан с правительством Асада.
Министерство финансов также заявило, что санкции предусматривают заморозку всех находящихся в американской юрисдикции активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из черного списка, а также запрет для граждан США на ведение бизнеса с ними.
В заявлении Министерства финансов говорится, что физические и юридические лица попали в санкционный список в силу того, что они являются «ключевыми пособниками» правительства Асада.
«Те, кто продолжают поддерживать жестокий режим Башара Асада, еще больше способствуют его коррумпированности и нарушениям прав человека», – заявил министр финансов Стив Мнучин.
Асад начал подавление протестов в стране в 2011 году, что привело к гражданской войне, в ходе которой Иран и Россия поддержали Асада, а США поддержали оппозицию.
Продолжающаяся гражданская война вынудила миллионы сирийцев бежать из страны, и еще больше людей были вынуждены покинуть свои дома в Сирии.
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