 

ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга

01.10.2020, 5:16, Новости дня

ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Памфилова заявила, что работа санкт-петербургской избирательной комиссии признается неудовлетворительной, передает ТАСС.

«Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», – добавила она.

Глава комиссии предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия в связи с неудовлетворительной работой.

По ее словам, пока необходимо подождать реакцию регионального избиркома на данное постановление.

«В крайнем случае у нас есть возможность подать исковое заявление в суд с ходатайством о роспуске комиссии», – сказала Памфилова.

Отметим, что еще осенью 2019 года ЦИК признал неудовлетворительной работу избиркома Петербурга.



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