 

В Думу внесен законопроект о новой методике расчета МРОТ

01.10.2020, 5:08, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.

«Да, внесли вместе с бюджетом», – передает ТАСС ответ Исаева на соответствующий вопрос.

Напомним, в четверг глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12702 рублей. 



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