Раскрыто содержание звонков историка Соколова в посольство Франции

01.10.2020, 5:08, Новости дня

Обвиненный в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов связывался с посольством Франции в РФ в день предполагаемого убийства.

Судья Юлия Максименко в ходе заседания зачитала ответ от посольства Франции в Москве на запрос суда, передает ТАСС.

«Соколов действительно звонил на коммутатор посольства в утреннее время 8 ноября 2019 года, чтобы связаться с секретариатом посла и осведомиться о получении письма, направленного им 4 ноября 2019 года в своем качестве председателя Российского военно-исторического общества», – процитировала судья ответ дипмиссии.

Судья приобщила документ к материалам уголовного дела.

В июле суд удовлетворил ходатайство адвоката семьи аспирантки, в котором требовалось рассекретить аудиозапись звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в Москве.

Соколов, по версии адвоката Александры Бакшеевой, мог звонить в посольство, чтобы скрыться от уголовного преследования, поскольку до сих пор носит звание кавалера ордена Почетного легиона.

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.