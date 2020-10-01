 

Нагорный Карабах назвал Иран «одним из адресатов» эскалации конфликта

01.10.2020, 5:08, Новости дня

Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе направлены против Ирана, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Он сообщил, что от Ирана поступило только несколько обычных заявлений в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Арутюнян предупредил, что Тегеран является «одним из адресатов этой войны», которая «направлена, в том числе, против Ирана».

Он обратил внимание на «региональные проблемы, связанные, в частности, с севером Ирана», где проживают азербайджанцы.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив с ним резкое обострение конфликта в Карабахе.

Нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новых азербайджано-армянских столкновениях.



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