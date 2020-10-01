В мире: Почему провалился “азербайджанский блицкриг” в Карабахе

01.10.2020, 2:08, Новости дня

Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт?

Сообщения с фронта, а именно такой стала граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, поступают противоречивые. В первую очередь по количеству потерь среди личного состава и боевой техники, которые в Баку и Ереване, похоже, берут с потолка и озвучивают их со своей выгодой, опровергая при этом друг друга.

Это информационные войны. Однако в этой войне есть и настоящие серьезные потери, что неудивительно при активном применении с двух сторон тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), танков и бронетехники.

Стоит полагать, что нынешнее наступление Баку на Нагорный Карабах было тщательно подготовлено и спланировано в генштабе вооруженных сил Азербайджана. Подобного рода военная операция предполагает не только фактор внезапности, но и концентрацию войск, которых у атакующих должно быть как минимум в три раза больше. Собственно, так и произошло. Азербайджанская армия пошла в наступление на следующий день после завершения стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил РФ «Кавказ-2020», действия которых частично проходили и на территории Армении (с участием военнослужащих 102-й российской военной базы в Гюмри). В общем, достаточно неожиданно, хотя и предсказуемо.

На основном участке наступления в направлении города Физули был развернут элитный (так утверждается) армейский корпус азербайджанской армии в составе пяти бригад численностью более 20 тыс. человек. На его вооружении имеются танки, самоходная и буксируемая артиллерия, РСЗО, разведывательные и ударные беспилотные аппараты. Вероятно, что были приданы и другие подразделения. В общем, внушительная сила, способная развить успех на тактическом направлении. Однако этого не произошло, и азербайджанская «элита» вскоре застряла в наступательном порыве, а по утверждению минобороны Армении и вовсе была оттеснена на исходные позиции. По крайней мере, сине-красно-зеленый флаг с полумесяцем и восьмиконечной звездой (флаг Азербайджанской Республики) над Физули поднят не был.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются и по сей день. Более того, их интенсивность увеличивается за счет применения тяжелых вооружений с двух сторон. И, как сообщила официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян, «армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях». Подразумевая применение РСЗО «Град» и «Смерч», а также, предположительно, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Азербайджан применяет соизмеримое вооружение. И это уже больше похоже на взаимную перестрелку, позиционные бои, чем на развитие наступательных действий.

По одной из версий, провал с наступлением Баку на Нагорный Карабах связан якобы с предательством одного из генералов Генштаба Азербайджана, который «слил» карты со схемами предстоящих боевых действий противоборствующей стороне (опять же якобы не без участия российских военных). В итоге армяне установили мощные минные поля на участках предполагаемого продвижения азербайджанской армии и вывели из строя большую часть танков противника. Именно из-за этого и сорвался замысел стремительного продвижения армии Баку в Нагорном Карабахе.

«Эта версия как минимум наивна, – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, ранее служивший в Генштабе ВС РФ Владимир Попов. – Там, образно говоря, всего одна дорога, ведь это горная местность, где продвижение войск ограничено именно особенностями ландшафта. Танковые клинья в манере Гудериана невозможны по определению, они упираются либо в скалы, либо в узкие ущелья, которые не так сложно заминировать, а заодно организовать перекрестный огонь противотанковых средств.

Азербайджанская армия сама втянулась в эту ловушку, за что, собственно, и поплатилась.

Это азы тактического искусства, которые армянские военные получают в российской академии Генштаба, а азербайджанские, видимо, подзабыли, если так опрометчиво двинули свои танки по неразведанной местности».

Может ли Азербайджан одолеть Армению в споре за Нагорный Карабах с применением военной силы? Теоретически – может. Здесь в руках Баку гораздо больше козырей, чем у Еревана.

Азербайджанская армия больше по численности, в ее рядах служат более 130 тыс. военнослужащих, против 45 тыс. в Армении (и численность населения Азербайджана гораздо больше – десять миллионов против трех). Разнится и мобилизационный ресурс – 850 тыс. «штыков» у Баку и лишь 200 тыс. у Еревана. По количеству вооружений и военной техники Азербайджан тоже превосходит Армению. Если по танкам, то это 785 (из которых 200 Т-90С) против 320 (большей частью Т-72 и Т-55), по БМП – 2800 против 750, в артиллерии (самоходной и буксируемой) – 774 против 238, по РСЗО – у азербайджанской армии 450 установок, у армянской 70.

Превосходит Азербайджан Армению и по численности боевой авиации. Но это тоже «слабое звено» в военной структуре Баку – ВВС страны располагают устаревшими (не модифицированными) истребителями МиГ-29 и МиГ-25, а также итальянскими учебно-боевыми (позиционируются как легкие истребители) Aeromacchi M-346. Есть еще два фронтовых бомбардировщика Су-24 и 16 штурмовиков Су-25. У Еревана недавно появились четыре современных истребителя Су-30СМ, которые в реальных условиях пока не применялись.

Война в воздухе с обеих сторон активно не ведется, из известного – сбитый азербайджанский Ан-2 («кукурузник»), а сейчас появилась информация о подбитом армянском штурмовике Су-25, который якобы завалил турецкий F-16 (Анкара и Баку подобный факт отвергают). Причина кроется в средствах ПВО Армении, в составе которых имеются ЗРС С-300В, ЗРК «Тор-М2КМ», «Бук-М2», С-125 «Нева», комплексы «Круг», «Куб» и другие, том числе переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», «Игла», «Стрела-2». И здесь у Еревана есть преимущество перед Баку, который по ПВО несколько уступает, хотя и имеет на вооружении два дивизиона российских С-300ПМУ2 «Фаворит», один дивизион израильских ЗРС «Барак-8», а также белорусские комплексы Т38 «Стилет» и израильские SPYDER SR.

Не случайно армия Азербайджана (возможно, что при поддержке турецких беспилотников и истребителей) сосредоточилась на уничтожении именно армянских средств ПВО (недавно азербайджанские военные заявили об уничтожении 12 армянских ЗРК).

Баку регулярно информирует о поражениях зенитных ракетных комплексов противника, при этом вторгаться в воздушное пространство пока не особо рискует, за исключением использования БПЛА, о сбитии которых регулярно информирует минобороны Армении. Здесь есть нюанс и с наличием в регионе российских средств ПВО, дислоцированных в Гюмри и на авиабазе Эребуни под Ереваном, которые способны контролировать воздушное пространство над Нагорным Карабахом.

Соотношение военных сил Армении и Азербайджана выглядит предпочтительнее в пользу последних, но особых успехов в наземной операции в Нагорном Карабахе, как видно, Баку достигнуть не сумел. Не может или не хочет?

«Соотношение сил при боевых действиях имеет значение, но превосходство не всегда бывает решающим для достижения победы, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й российской армией, участвовавшей в так называемой пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года, генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Здесь в большей степени имеет значение мотивированность личного состава и командования, решительность в действиях, четкая организованность и понимание конечной цели. В данной ситуации более слабая, на первый взгляд, армянская армия имеет преимущество не только как обороняющаяся сторона, но и как более сплоченная и ориентированная на отражение нападения. У нее есть цель защитить территорию, и в этом военнослужащих активно поддерживает местное население.

Если вспомнить предыдущие вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, то именно личное мужество армии способствовало достижению успеха, когда небольшое подразделение было способно противостоять более крупным наступающим силам и потом переходить в наступление. Не буду оценивать потенциал двух сторон, отмечу лишь, что армяне ведут более организованную и целенаправленную оборону».

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