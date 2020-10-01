Эксперт: РФ – законодатель моды на дистанционное голосование

01.10.2020, 1:08, Новости дня

«Россия – пионер в электронном голосовании и нам надо идти вперед без оглядки на отстающих. Многим странам, в том числе США, следует учиться у нас, потому что мы являемся законодателями цифровой моды на дистанционное электронное голосование», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Продление сроков проведения голосования, появление новых форматов волеизъявления, дистанционное и досрочное голосование – это актуальные меры, обеспечивающие здоровье и безопасность людей. При этом новые форматы голосования становятся нормой и будут востребованы даже после окончания пандемии коронавируса», – убежден первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

«В то время как в США и других странах мира используются достаточно устаревшие инструменты дистанционного голосования, например, голосование по почте, РФ идет по пути внедрения новых технологий в избирательные процессы. В нашей стране успешно внедряется система дистанционного электронного голосования, в основе которой лежит блокчейн», – отметил эксперт.

«Поэтому мы являемся пионерами и нам надо идти вперед без оглядки на отстающих. Скандалы, которые идут в США, связанные с голосованием по почте, убеждают в правильности выбранного нами курса. Блокчейн-система удобная, надежная и именно ее надо масштабировать на всю страну», – добавил собеседник.

По мнению Малькевича, российский опыт нужно масштабировать на весь мир. «Многим странам следует учиться у нас, потому что мы законодатели цифровой моды на дистанционное электронное голосование», – заключил эксперт.

Напомним, в США более 1 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года досрочно, что является самым высоким показателем участия в выборах в истории США.

Российские и зарубежные эксперты также отмечают, что пандемия коронавируса привела к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование на региональных выборах в сентябре, которое длилось три дня, позволило учесть мнение тех граждан, кто по различным причинам не всегда мог добраться до избирательных участков.