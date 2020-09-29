 

Выбор в пользу стабильности – швейцарцы не откажутся от соглашения о свободном передвижении с ЕС

29.09.2020, 14:00, Новости дня

Граждане Швейцарии на референдуме отвергли отказ от соглашения с Евросоюзом о свободном передвижении, передаёт CNN. Хотя Швейцарская народная партия настаивала на возвращении швейцарцам суверенного права самостоятельно регулировать трудовую и иммиграционную сферу, противники инициативы сочли её угрозой стабильности на фоне пандемии.


Reuters

В воскресенье швейцарцы подавляющим большинством голосов отвергли попытку Швейцарской народной партии пересмотреть соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении людей, включая рабочую силу. Как пишет CNN, граждане страны сделали «выбор в пользу стабильности» в условиях экономической неопределённости, вызванной пандемией. 

В частности, за инициативу высказались 38%, против — 62%. По словам её сторонников, соглашение лишает швейцарцев суверенного права самостоятельно регулировать трудовую и иммиграционную сферу.

Противники плана, напротив, уверяют, что отказ от соглашения лишил бы местный бизнес квалифицированной рабочей силы.

В Швейцарии иностранцы составляют четверть всего населения. Примерно две трети из 2,1 миллионов граждан других стран, проживавших там по состоянию на 2019 год, были гражданами ЕС, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, которые вместе со Швейцарией являются членами Европейской ассоциации свободной торговли. При этом в странах Евсросоюза проживают более 450 тыс. швейцарцев.

Более того, положительный исход референдума мог бы поставить под угрозу соглашения, которые расширяют доступ Швейцарии, не входящей в состав ЕС, к столь важному для страны единому рынку союза.

Как напоминает CNN, прекращение свободного перемещения людей привело бы к отмене и других двусторонних пактов, в том числе о наземном и воздушном транспорте, закупках, технических барьерах в торговле и исследованиях.

В ходе референдума швейцарцев также опросили по целому ряду других вопросов — закупать ли правительству новые истребители, давать ли молодым отцам двухнедельный отпуск по уходу за новорождёнными детьми и разрешать ли местным охотникам выборочный отстрел диких волков.

Швейцарцы одобрили выделение кредита в $6,46 миллиардов на приобретение новых боевых самолётов, но с небольшим перевесом отвергли предложение ослабить ограничения на отстрел волков, пишет CNN.



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