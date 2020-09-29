 

Глобальное потепление грозит США «мегазасухой»

29.09.2020, 14:00, Новости дня

Глобальное потепление всё чаще приводит к одновременному возникновению жары и засухи в США, пишет Der Standard. И в результате этого возникают масштабные лесные пожары. Однако это всего лишь малая часть того, что может ждать страну в будущем, считают учёные. Северная Америка будет страдать от периодов засухи, длящихся десятилетиями, предупреждают они.


Reuters

Жара и сухость, вызванные глобальным потеплением, могут привести к фатальным последствиям для США, пишет Der Standard. С середины августа на западном побережье Северной Америки бушуют бесчисленные пожары. Огонь уничтожил 5800 зданий. Но это всего лишь малая часть того, что может ждать страну в будущем. По данным исследования учёных из Университета Макгилла и Университета штата Айдахо в Бойсе, велика возможность, что США будут страдать от периодов засухи, длящихся десятилетиями.

Из-за глобального потепления в стране всё чаще будут возникать сочетания жары и сухости, объясняют специалисты. А это в свою очередь будет приводить к распространению масштабных лесных пожаров. Учёные пришли к такому выводу, проанализировав все схожие случаи, происходившие за последние 122 года.

В том числе и короткие периоды засухи, наподобие «Пыльного котла» в 1930-х годах, приведут к разрушительным последствиям — особенно в сочетании с деградацией окружающей среды и жарой, говорится в исследовании. Такие экстремальные погодные условия в прошлом были связаны главным образом с недостатком осадков. «Мегазасухам» же предшествует большой антициклон, из-за которого небо очищается от облаков и возникает приток горячего воздуха. Сухая почва усиливает жару, а это в свою очередь повышает температуру окружающей среды, объясняют учёные.  



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