“Хочу дочку”. Актер “Квартал 95” Ткач рассказал о будущем пополнении в семье

29.09.2020, 13:45, Новости дня

Украинский комик, актер студии “Квартал 95” Юрий Ткач в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей заявил, что они с супругой работают над вторым ребенком.

“Честно говоря, хочу дочку. Так как я в футбол не играю, девочка мне зашла очень хорошо и вторую хочу именно девочку. Потому что и кроватки уже есть, и розовые штучки, одежда всех размеров”, – поделился актер.

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах “Страна У” и “Однажды под Полтавой”, участник телевизионных шоу “Танцы со звездами”, “Лига смеха” и “Игры приколов” на “1+1”.

Ткач женат на танцовщице Виктории. У супругов есть дочь Елизавета.