 

Волянский: В апреле–мае 2021 года активная стадия пандемии COVID-19 завершится. 3 млн смертей от него будут жестким уроком человечеству

29.09.2020, 13:45, Новости дня

COVID-19. 1 млн летальных исходов.

Пандемия перелистнула миллионную страницу своего некролога. Официальные 33 млн инфицированных и 3-процентную предварительную летальность не обсуждаем ввиду полной нереальности этих цифр. Только выскажу предположение, что реально инфицированных в 10 раз больше (4% населения Земли) и, соответственно, предварительная летальность около 0,3%.

В понедельник началась 40-я неделя – официальный старт гриппозного сезона в Северном полушарии. В течение трех месяцев с момента достижения 500 тыс. летальных исходов 28 июня наблюдалась исключительная линейная зависимость – 5500 смертей в сутки в течение 91 дня.

В ближайшее время в связи с началом холодного сезона очень вероятно увеличение ежесуточного показателя до 8 тыс., возможно, 10 тыс. При таком раскладе следующий миллион будет набран за 100–120 дней, то есть к 5–25 января. К окончанию холодного сезона в апреле–мае 2021 года набежит еще один миллион. На этом активная стадия пандемии завершится.

3 млн смертей – это жесткий урок человечеству, но, с другой стороны, это лишь 5% годовой глобальной летальности.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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