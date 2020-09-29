 

Россиян предупредили о рисках при ношении умных часов

29.09.2020, 13:25, Новости дня

Умные часы – относительно новый вид электронного мобильного устройства, предлагаемого на российском рынке. К сожалению, пока еще не все владельцы таких гаджетов научились ответственно ими пользоваться. В связи с этим возникает ряд рисков, заявил представитель компании Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.

По словам эксперта, связанные с Интернетом смарт-часы позволяют легко определить, где находится их владелец и как он передвигался на местности. За вами просто могут установить лежку, уточняет Киреев.

Хуже всего то, что в умных часах самая слабая система безопасности. Хакерам не трудно взломать ее, а затем, ели часы связаны по Bluetooth со смартфоном, влезть и туда от вашего имени. Специалист также советует пока воздержаться от платежей, которые можно осуществлять при помощи умных часов.



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