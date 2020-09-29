Девяносто процентов российских госорганов плохо защищены от хакеров

29.09.2020, 13:25, Новости дня

Примерно 90% государственных структур в Российской Федерации используют ИТ-системы с серьезными уязвимостями. Об этом сообщили специалисты компании «Ростелеком-Солар».

По словам экспертов, главными проблемами является использование устаревшего оборудования и программного обеспечения, которое не получает обновления вовремя. Также в 70% случаях обнаруживаются серьезные ошибки в протоколах, по которым осуществляется удаленный доступ. Половина организаций используют незащищенное интернет-соединение.

Во многих случаях трудно говорить даже о базовой защите, уточняют специалисты по кибербезопасности. К таким выводам компания пришла после детального исследования ситуации более чем в сорока государственных структурах РФ.