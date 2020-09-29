Рабочие погибли при обрушении на шахте «Северная» в Коми

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29.09.2020, 12:48, Новости дня

Обрушение перехода между зданиями произошло на поверхности шахты «Северная» в Воркуте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС сообщили, что «на территории поверхности шахты «Северная» произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями». Источник в экстренных службах сообщил, что погибли находившиеся под завалами двое рабочих, проводившие работы на шахте, которая не эксплуатируется с 2016 года, передает ТАСС.

Причиной обрушения могло стать несоблюдение мер безопасности «и плана производства работ со стороны подрядной организации», начато расследование.

Шахта «Северная» входит АО «Воркутауголь», которому принадлежит еще пять шахт и разрез. «Северная» относится к Печорскому угольному бассейну.

В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что обрушение произошло на промплощадке законсервированной шахты «Аяч-Яга». В компании подтвердили гибель двух сотрудников подрядной организации.

Ранее в экстренных службах Кемеровской области сообщили, что при обрушении горной породы в шахте «Чертинская-Коксовая» погиб человек. На момент происшествия в забое находились 95 горняков. Добыча и проходка на аварийном участке были приостановлены. Позже было найдено тело второго погибшего.



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