 

Тищенко заявил об участии в парламентской группе по перезагрузке ТКГ

29.09.2020, 11:40, Новости дня

Замглавы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Николай Тищенко заявил 28 сентября, что вошел в парламентскую группу по перезагрузке трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. 

“Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент [Украины Владимир Зеленский] и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны”, – сказал он на брифинге в Киеве, пишет НВ. 

В Facebook нардеп вечером опубликовал фото с главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, отметив, что впервые принял участие в работе парламентской группы “по законодательным изменениям по Донбассу”.  

“Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. “Нет той стороны”. Прежде всего, есть украинцы, которых разделила война на Донбассе”, – написал нардеп в Facebook. 

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в комментарии “Интерфакс-Украина” уточнил, что вопрос возможного включения Тищенко в состав ТКГ “не обсуждался вообще”. 

“Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и так далее. Такие консультации, по моей информации, не велись”, – сказал он, отметив, что сейчас “людей [в делегации] достаточно”. 

Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу.Как и прогнозировал,…

Posted by Николай Тищенко on Esmaspäev, 28. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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