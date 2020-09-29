Euronews – порт Клайпеды рискует потерять треть грузопотока из-за ухода белорусских компаний

29.09.2020, 9:55, Новости дня

В качестве ответных мер на санкции, которые ввела Литва против белорусского руководства, президент Александр Лукашенко предложил построить терминал в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, чтобы перенаправить туда транзит грузов. В случае ухода белорусских компаний литовский порт Клайпеды рискует потерять около трети своего грузопотока, передаёт Euronews.

Порт Клайпеды может потерять треть своего грузооборота из-за ухода белорусских компаний. Литва после проведения выборов в соседней стране не признала Александра Лукашенко избранным президентом и ввела против него (в числе других 30 чиновников) санкции.

В качестве ответных мер для переправки белорусских грузов из Клайпеды Лукашенко предложил построить терминал в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Но по словам директора литовского порта Альгиса Латакаса, Клайпеда выгодна для Белоруссии своим географическим положением.

АЛЬГИС ЛАТАКАС, гендиректор Клайпедского порта: У Белоруссии нет своего выхода к морю. И географически Литва — и Клайпеда, в частности, — расположена ближе всего к белорусским заводам по производству удобрений.

Ежегодно через литовский порт проходит более 45 миллионов грузов, около трети из них — белорусские. Помимо переправки нефтепродуктов, Минск также использует Клайпеду для экспорта удобрений «Беларуськалия» — крупнейшего производителя калия в мире.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2020 года.