Жена первого заммэра Ирпеня родила сына и скончалась от COVID-19

29.09.2020, 9:40, Новости дня

24 сентября скончалась инфицированная коронавирусом Наталья Маркушина, жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина. Об этом информировал сайт горсовета Ирпеня.

“Сегодня отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена – Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как профессионального нотариуса и профессионала”, – говорится в сообщении.

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк отметил в Facebook, что перед смертью Маркушина родила.

“Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну”, – написал он.

Мені ніколи не було так боляче писати… Сьогодні відійшла у Вічність прекрасна людина – Наталія Маркушина (Бадрудінова) –… Posted by Володимир Карплюк on Neljapäev, 24. September 2020

По данным ТСН, 34-летняя жена заммэра Ирпеня скончалась в немецкой клинике от последствий COVID-19.

Маркушина инфицировалась коронавирусом на последнем месяце беременности. Родила она в роддоме в Киеве, куда ее привезли в тяжелом состоянии. Когда ее здоровье еще больше ухудшилось, ее перевели на аппарат искусственного дыхания, через три недели в бессознательном состоянии отправили в немецкую клинику. Спустя 10 дней она скончалась.

Новорожденный сын Маркушиной находится в удовлетворительном состоянии, отмечает ТСН.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом (в Киевской области – 8996), из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.