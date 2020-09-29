 

Жена первого заммэра Ирпеня родила сына и скончалась от COVID-19

29.09.2020, 9:40, Новости дня

24 сентября скончалась инфицированная коронавирусом Наталья Маркушина, жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина. Об этом информировал сайт горсовета Ирпеня.

“Сегодня отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена – Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как профессионального нотариуса и профессионала”, – говорится в сообщении.

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк отметил в Facebook, что перед смертью Маркушина родила.

“Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну”, – написал он.

Мені ніколи не було так боляче писати… Сьогодні відійшла у Вічність прекрасна людина – Наталія Маркушина (Бадрудінова) –…

Posted by Володимир Карплюк on Neljapäev, 24. September 2020

По данным ТСН, 34-летняя жена заммэра Ирпеня скончалась в немецкой клинике от последствий COVID-19.

Маркушина инфицировалась коронавирусом на последнем месяце беременности. Родила она в роддоме в Киеве, куда ее привезли в тяжелом состоянии. Когда ее здоровье еще больше ухудшилось, ее перевели на аппарат искусственного дыхания, через три недели в бессознательном состоянии отправили в немецкую клинику. Спустя 10 дней она скончалась.

Новорожденный сын Маркушиной находится в удовлетворительном состоянии, отмечает ТСН.

По состоянию на 29 сентября в Украине зарегистрировано 204 932 случая инфицирования коронавирусом (в Киевской области – 8996), из них 3627 случаев – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4065 больных COVID-19, выздоровело 90 250 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В США собираются переименовать штат в рамках борьбы с расизмом

21.09 / Ротенберг назвал бредом данные о махинациях через британские банки

16.07 / В РФ заявили об отсутствии необходимости «красть» британскую вакцину

29.07 / Австралия отказалась вредить отношениям с Китаем на фоне роста давления США

29.07 / Прилепин узнал среди задержанных в Белоруссии своих бывших сослуживцев из Донбасса

20.07 / Кремль опроверг применение Путиным вакцины от коронавируса

23.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

21.08 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

19.09 / Украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизу – евродепутат

20.07 / МИД подтвердил похищение пиратами семи россиян в Гвинейском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска