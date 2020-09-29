В мире от COVID-19 умерло более миллиона человек

29.09.2020, 7:35, Новости дня

29 сентября число жертв коронавирусной инфекции превысило в мире 1 млн и составило 1 000 867, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии.

Наибольшее число умерших от COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах – свыше 205 тыс.

В пятерку стран с большим количеством смертей вошли также Бразилия (более 142 тыс.), Индия (почти 96 тыс.), Мексика (почти 77 тыс.) и Великобритания (более 42 тыс.).

С начала пандемии в мире зафиксировано почти 33,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них в США – более 7,1 млн.

Выздоровело от COVID-19 более 23 млн пациентов.