После акции в поддержку BLM на «Формуле-1» запретили политику

29.09.2020, 5:45, Новости дня

Международная автомобильная федерация (FIA) запретила участникам политические выступления на автогонках «Формула-1», пишет Frankfurter Allgemeine. Это произошло после того, как шестикратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон вышел на подиум в майке в поддержку движения Black Lives Matter. Теперь гонщикам разрешено надевать только «застёгнутый до горла комбинезон» или униформу команды.



Reuters

На фоне проведения российского этапа автогонок в классе машин «Формула-1» Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что подиум для награждения победителей Гран-при — не место для политических выступлений, пишет Frankfurter Allgemeine. Об этом говорится в новом протоколе организации, определяющем поведение гонщиков. Документ предписывает участникам соревнований выходить на подиум только в «застёгнутом до горла комбинезоне» и без маски, а во время пресс-конференций и обязательных интервью носить «исключительно» униформу команды.

Так FIA отреагировала на поведение шестикратного чемпиона мира «Формулы-1», британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при в Тоскане. После победы в гонке он вышел на подиум в чёрной майке с надписью: «Арестуйте полицейских, которые убили Бреонну Тейлор». Речь идёт об афроамериканке, которую застрелили во время штурма её квартиры. Полиция предполагала, что там находится её бывший друг. Её новый парень испугался нападения грабителей и открыл огонь. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов, убившие Тейлор, были оправданы.

В FIA решили не наказывать Хэмилтона за его поведение, так как его требования защищены правом на свободу слова. Однако после инцидента был подготовлен протокол, запрещающий подобные выступления в будущем. Сам гонщик сказал, что реакция федерации его не удивила: «Я обычно прислушиваюсь к своему сердцу и буду дальше делать то, что оно считает правильным».