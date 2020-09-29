 

Ученые создают новую технологию производства биотоплива

29.09.2020, 5:15, Новости дня

Российские исследователи из МФТИ совместно со своими немецкими коллегами пытаются при помощи метагеномики получить простую технологию производства биотоплива.

В сельском хозяйстве, пищевой промышленности и просто в живой природе можно найти немало биологического материала, который теоретически годиться для производства биотоплива. Проблема в том, что его себестоимость, как правило, слишком велика.

Ученые пытаются запустить процесс превращения жирных кислот в простые углеводороды. Для этого необходимо найти ферменты, которые позволили бы делать это под воздействием обычного солнечного света за небольшой промежуток времени. Их поисками и заняты исследователи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Путин рассказал о различии поддержки производств в РФ и за рубежом

06.08 / Предложено разрешить делать бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

12.09 / Джонсон надеется, что эпидемия коронавируса может быть преодолена к Рождеству

19.09 / Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Грузией рассмотрят в октябре

05.07 / Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

27.07 / Трамп обвинил американские СМИ в отказе показывать анархистов-радикалов

01.09 / Стали известны три кандидата на пост нового премьера Японии

28.07 / ВМС Германии проконтролируют соблюдение оружейного эмбарго по Ливии

01.07 / Эксперты рассказали о вреде парного молока

30.06 / В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска