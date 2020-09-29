Ученые создают новую технологию производства биотоплива

29.09.2020, 5:15, Новости дня

Российские исследователи из МФТИ совместно со своими немецкими коллегами пытаются при помощи метагеномики получить простую технологию производства биотоплива.

В сельском хозяйстве, пищевой промышленности и просто в живой природе можно найти немало биологического материала, который теоретически годиться для производства биотоплива. Проблема в том, что его себестоимость, как правило, слишком велика.

Ученые пытаются запустить процесс превращения жирных кислот в простые углеводороды. Для этого необходимо найти ферменты, которые позволили бы делать это под воздействием обычного солнечного света за небольшой промежуток времени. Их поисками и заняты исследователи.