Ученые создают новую технологию производства биотоплива
29.09.2020, 5:15, Новости дня
Российские исследователи из МФТИ совместно со своими немецкими коллегами пытаются при помощи метагеномики получить простую технологию производства биотоплива.
В сельском хозяйстве, пищевой промышленности и просто в живой природе можно найти немало биологического материала, который теоретически годиться для производства биотоплива. Проблема в том, что его себестоимость, как правило, слишком велика.
Ученые пытаются запустить процесс превращения жирных кислот в простые углеводороды. Для этого необходимо найти ферменты, которые позволили бы делать это под воздействием обычного солнечного света за небольшой промежуток времени. Их поисками и заняты исследователи.
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